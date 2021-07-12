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В новом тизере «Ходячих мертвецов 11» показали возвращение Короля

В новом тизере «Ходячих мертвецов 11» показали возвращение Короля

Уже в следующем месяце можно будет посмотреть заключительный, 11-й сезон постапокалиптического драматического сериала о зомби. В официальном Twitter-аккаунте «Ходячих мертвецов» появилось два коротких видео, которые раскрывают новые детали предстоящего финала.

В частности, первый ролик анонсировал возвращение эксцентричного короля Иезекииля, который впервые появился в 7-м сезоне. Во втором тизере зрителям приоткрыли несколько закадровых моментов.

Ранее фанатам показали загадочных мародеров в масках, которых называют Жнецами. Судя по всему, они не остановятся ни перед чем, чтобы выследить Мэгги и ее друзей Элайджу и Коула. Несчастные души тех, кто стал жертвами Жнецов, навсегда остаются «привязанными» к обочине дороги.

Чтобы поставить точку в масштабной истории, создатели сериала сняли 24 эпизода, поэтому финальный сезон пришлось разделить на две части. Первая половина нового, 11-го сезона «Ходячих мертвецов» выйдет на AMC+ 15 августа, в свою очередь на AMC премьера намечена на 22 августа.

 

12 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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