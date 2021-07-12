В Милане 15 человек пострадали в ходе празднования победы Италии на Евро-2020. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, тысячи людей собрались на центральной площади Дуомо и прилегающих к ней улицах. В результате инцидентов с пиротехникой двоих госпитализировали. Один из них получил тяжелое ранение в области живота, другому оторвало три пальца.

Ещё один человек госпитализирован после того, как на него упала часть уличного ограждения.

Болельщики также поджигали мусорные баки, купались в фонтанах и каналах, залезали на крыши трамваев и на столбы. У одного из них неизвестные отобрали телефон, позже их задержала полиция.

Напомним, ранее сборная Италия одержала победу в Чемпионате Европы по футболу, одолев Англию по пенальти со счетом 3:2 (1:1 по итогам основного и дополнительного времени). Подобной победы у нее не было с 1968 года.