В каст «Кладбища домашних животных» взяли малоизвестных актеров

Первая экранизация романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» вышла в 1989 году, а два года назад был выпущен ремейк классики ужасов. Обе ленты рассказывают о потрясенном гибелью маленького сына отце семейства, который решается на отчаянный шаг. Он хоронит любимого сына на проклятом кладбище домашних животных, где мертвые восстают из могил.

В настоящее время Paramount Players готовит предысторию для фильма 2019 года. Collider сообщает, что к актерскому составу будущей картины пополнился за счет 22-летнего Джека Малхерна, сыгравшего в детективном мини-сериале «Мейр из Исттауна», и его одногодки Форреста Гудлака, известного по вестерну «Выживший».

В предстоящем хорроре также снимутся Изабелла Стар Лаблан, которая получила свою первую главную роль, и Натали Элин Линд из сериала «Готэм».

Что касается Линдси Бир, этот проект станет для нее первым в кресле режиссера. Ранее Линдси работала над сценарием комедии «Сьерра Берджесс – неудачница», но ей не доводилось иметь дело с жанром ужасов. Тем интереснее будет увидеть, что получится в итоге.

Источник фото: Legion-Media