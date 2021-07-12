 

 
«  
  »

В каст «Кладбища домашних животных» взяли малоизвестных актеров

Грядущий приквел станет дебютной работой для режиссера Линдси Бир.

Дорогу новичкам: в каст «Кладбища домашних животных» взяли малоизвестных актеров

Первая экранизация романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» вышла в 1989 году, а два года назад был выпущен ремейк классики ужасов. Обе ленты рассказывают о потрясенном гибелью маленького сына отце семейства, который решается на отчаянный шаг. Он хоронит любимого сына на проклятом кладбище домашних животных, где мертвые восстают из могил.

В предстоящем хорроре также снимутся Изабелла Стар Лаблан, которая получила свою первую главную роль, и Натали Элин Линд из сериала «Готэм».

 

Что касается Линдси Бир, этот проект станет для нее первым в кресле режиссера. Ранее Линдси работала над сценарием комедии «Сьерра Берджесс – неудачница», но ей не доводилось иметь дело с жанром ужасов. Тем интереснее будет увидеть, что получится в итоге.

Источник фото: Legion-Media

12 июля, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  