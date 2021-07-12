В каст «Кладбища домашних животных» взяли малоизвестных актеров

Грядущий приквел станет дебютной работой для режиссера Линдси Бир.
Первая экранизация романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» вышла в 1989 году, а два года назад был выпущен ремейк классики ужасов. Обе ленты рассказывают о потрясенном гибелью маленького сына отце семейства, который решается на отчаянный шаг. Он хоронит любимого сына на проклятом кладбище домашних животных, где мертвые восстают из могил.
В предстоящем хорроре также снимутся Изабелла Стар Лаблан, которая получила свою первую главную роль, и Натали Элин Линд из сериала «Готэм».
Что касается Линдси Бир, этот проект станет для нее первым в кресле режиссера. Ранее Линдси работала над сценарием комедии «Сьерра Берджесс – неудачница», но ей не доводилось иметь дело с жанром ужасов. Тем интереснее будет увидеть, что получится в итоге.
Источник фото: Legion-Media
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