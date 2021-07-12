В Иране остановились часы, которые вели обратный отсчет до «уничтожения Израиля»

В Иране из-за отключения электричества погасло электронное табло с отсчетом времени, оставшегося до «уничтожения Израиля». Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Эти часы, как писало издание Independent, установили в июне 2017 года иранские митингующие, которые выступали против политики Израиля по отношению к Палестине.

В момент установки часы показывали 8 411 дней до «уничтожения Израиля». Считается, что эта цифра — отсылка к словам Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который в 2015 году заявлял, что к 2040 году «от Израиля ничего не останется».

The Jerusalem Post отмечает, что в последние недели различные регионы Ирана регулярно сталкиваются с отключением электричества. По информации газеты, периодические отключения электроэнергии стали главной проблемой для недавно избранного президента Ирана Эбрахима Раиси.

Мохаммад Калибаф, спикер парламента, на этой неделе опубликовал сообщение о том, что «частые отключения электроэнергии по всей стране и нарушение жизни людей и бизнеса требуют планирования и управления». Он призвал власти «придерживаться объявленного графика отключения электроэнергии, чтобы люди «могли планировать» свой день.

По данным Iran International, иранской радиостанции, расположенной в Лондоне, большая часть иранской столицы Тегерана, а также других городов оказались без света с вечера 3 июля до утра 4 июля в результате необъявленных отключений электроэнергии.

В конце июня на АЭС «Бушер» на юге Ирана произошло аварийное отключение электричества.