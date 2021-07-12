Топ-3 смартфонов от Xiaomi

В последнее время телефоны Ксиоми в Киеве пользуются бешенной популярностью среди потребителей. Это неудивительно, ведь бренд успел зарекомендовать себя как надежный и качественный производитель смартфонов. В отличие от тех же яблочных гаджетов, здесь вы не переплачиваете за логотип. Xiaomi выпускают технику ничуть не хуже, при этом по цене они гораздо доступнее. Чтобы вам было проще сориентироваться, мы составили свой топ-3 смартфонов от Xiaomi, которые смело можем рекомендовать к покупке прямо сейчас.

Xiaomi Poco M3

Этот смартфон получает заслуженное первое место как оптимальный вариант в соотношении цена/качество/функционал. Он относится к ценовому сегменту ниже среднего, при этом здесь есть все опции, необходимые для среднестатистического пользователя. А что насчет внешнего вида? Poco M3 никак нельзя назвать скучным, так как он представляет собой эффектное сочетание высококачественного поликарбоната и ярко-желтого цвета в стиле Lego.

Другие плюсы

большой экран;

4 Гб оперативы;

128 Гб памяти и слот для увеличения ее объема;

аккумулятор: 6000 мА·ч.

Не говоря уже про целых три камеры, позволяющих делать качественные и красочные снимки при любом освещении.

Xiaomi Mi 10T

Главный плюс — это поддержка 5G. Сейчас это не так актуально, но в ближайшие несколько лет можете быть уверены что 5G вам пригодится. Здесь 2 сим-карты, батарея увеличенной емкости и частота обновления экрана до 144 Гц. Несмотря на то что у дисплея Mi 10T IPS-матрица, а не AMOLED, цветопередача вполне хорошая. Далеко не все пользователи в восторге от повышенной контрастности AMOLED экранов, так как у них есть эффект мерцания, из-за которого многие люди жалуются на чувство усталости глаз и даже острую головную боль. У экранов с IPS-матрицами такого нет, так что тут уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.

Xiaomi Mi 11

Мы отдали ему третье место, так как цена смартфона все же выше средней и не по карману каждому пользователю. Но в остальном у Xiaomi Mi 11 только плюсы:

экран AMOLED WQHD+ с частотой дискретизации сенсора 480 Гц;

флагманский чипсет Snapdragon 888;

беспроводная зарядка Qi 50W и обратная зарядка;

поддержка 5G;

тройная камера с оптической стабилизацией.

У смартфона очень яркий экран, пользоваться которым с комфортом можно даже в самый солнечный день. Также можем отметить высокую производительность и отличное качество съемки.