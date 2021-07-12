Том Круз засветил новую девушку, которая моложе него на 20 лет

Звезда фильма «Миссия: невыполнима» Том Круз засветил новую девушку, которая на 20 лет моложе него. Вместе с избранницей Круз пришел на Уимблдонский турнир, где практически не скрывал чувств.

После развода с Кэти Холмс Крузу неоднократно приписывали разные романы, но ни один из них позже подтверждения не нашел. Теперь же Том, судя по всему, по-настоящему счастлив. Речь идет о коллеге Круза по сцене — актрисе Хейли Этвелл. Влюбленные не стеснялись позировать на камеру, а когда их втайне начали снимать папарацци, Круз и Этвелл практически не шифровались.

По сообщениям зарубежной прессы, близкое общение Тома и Хейли завязалось на съемочной площадке седьмой части фильма, где пара стала проводить все свободное время вместе. Официальные заявления влюбленные делать не спешили.

«Изоляция и все связанные с ней трудности еще больше сблизили их, и они стали практически неразлучны. Их замечают вместе не только на площадке, но и около его отеля в Лондоне. Они прекрасно ладят, оба кажутся очень счастливыми», — рассказывает инсайдер USWeekly.

Всего Круз был женат трижды, но ни один из этих браков к «долго и счастливо» не привел.

Источник фото: Legion-media