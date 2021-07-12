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Том Холланд из «Человека-паука» сказал, почему стоило ждать «Черную вдову»

Экранный Питер Паркер высокого оценил фильм со Скарлетт Йоханссон.

Том Холланд из «Человека-паука» сказал, почему стоило ждать «Черную вдову»

Долгожданный «сольник» о бывшей русской шпионке Наташи Романофф, которая стала частью команды «Мстители», получил отличные оценки как от критиков, так и от аудитории.

Отметим, что до решения выпустить фильм о Черной вдове Скарлетт Йоханссон прошла долгий путь.

Несмотря на завышенные ожидания от «Черной вдовы», поклонники, судя по отзывам на Rotten Tomatoes, остались довольны. На данный момент картина заслужила 80% позитивных рецензий от критиков и 92% – от аудитории.

Том Холланд, который тоже недавно сыграл марвеловского супергероя, разделил мнение большинства о фильме. Актер написал в Instagram, что очень долго ждал это кино, но ожидание того стоило.

«Фильм восхитительный. Такой захватывающий и смешной», – отметил Том.

Осталось дождаться кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» с Холландом в главной роли. Премьера состоится в декабре текущего года.

Источник фото: Legion-Media

12 июля, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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