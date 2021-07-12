Том Холланд из «Человека-паука» сказал, почему стоило ждать «Черную вдову»

Долгожданный «сольник» о бывшей русской шпионке Наташи Романофф, которая стала частью команды «Мстители», получил отличные оценки как от критиков, так и от аудитории.

Изначально супергеройский боевик должны были показать на больших экранах еще в мае прошлого года, но карантин внес свои коррективы.

Отметим, что до решения выпустить фильм о Черной вдове Скарлетт Йоханссон прошла долгий путь.

Еще в 2012 году, когда вышли первые «Мстители», многие фанаты Marvel, посчитали, что Наташа достойна сольного приключения. Это ощущение только усилилось, когда Йоханссон вернулась к своей роли в фильме «Капитан Америка: Зимний солдат» 2014 года.

Несмотря на завышенные ожидания от «Черной вдовы», поклонники, судя по отзывам на Rotten Tomatoes, остались довольны. На данный момент картина заслужила 80% позитивных рецензий от критиков и 92% – от аудитории.

Том Холланд, который тоже недавно сыграл марвеловского супергероя, разделил мнение большинства о фильме. Актер написал в Instagram, что очень долго ждал это кино, но ожидание того стоило.

«Фильм восхитительный. Такой захватывающий и смешной», – отметил Том.

Осталось дождаться кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» с Холландом в главной роли. Премьера состоится в декабре текущего года.

Источник фото: Legion-Media