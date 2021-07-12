Стало известно, сколько зарабатывают звезды Marvel

Американское издание Just Jared подсчитало, сколько денег звезды Marvel заработали за эти годы на каждом из своих фильмов. Материал о доходах актеров американские журналисты приурочили к премьере фильма Черная вдова со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

«Звезды зарабатывали очень разные суммы за фильмы Marvel с 2008 года по сегодняшний день. Этот материал содержит информацию о зарплатах Криса Эванса, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон и некоторых других. В частности, Роберт Дауни-младший заработал огромные деньги на фильмах Marvel!», — отмечает издание.

Так, американская актриса Бри Ларсон получила 5 млн долларов за участие в съемках супергеройского фильма 2019 года Капитан Марвел.

Заработок актера Роберта Дауни-младшего за роль в фильме Мстители: Война бесконечности 2018 года составил 75 млн долларов, включая кассовые сборы и компенсацию за бэкэнд. В 2017 году киноактер принял участие в съемках фильма Человек-паук: Возвращение домой и получил 5 млн долларов всего за три дня работы. А его участие в фильме Мстители 2012 года обошлось создателям в 50 млн долларов.

Крис Хемсворт обошелся Marvel гораздо дешевле. За съемки в фильмах Мстители: Война бесконечности и Тор: Рагнарек он получил по 15 млн долларов. К слову, гонорар Криса Эванса также составил 15 млн долларов.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон также получила 15 млн долларов за главную роль в Черной вдове. В свою очередь ее участие в Мстителях в 2012 году обошлось в разы дешевле — актриса получила от 4 до 6 млн долларов за свою роль.