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Стало известно, сколько зарабатывают звезды Marvel

Стало известно, сколько зарабатывают звезды Marvel

Американское издание Just Jared подсчитало, сколько денег звезды Marvel заработали за эти годы на каждом из своих фильмов. Материал о доходах актеров американские журналисты приурочили к премьере фильма Черная вдова со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

«Звезды зарабатывали очень разные суммы за фильмы Marvel с 2008 года по сегодняшний день. Этот материал содержит информацию о зарплатах Криса Эванса, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон и некоторых других. В частности, Роберт Дауни-младший заработал огромные деньги на фильмах Marvel!», — отмечает издание.

Так, американская актриса Бри Ларсон получила 5 млн долларов за участие в съемках супергеройского фильма 2019 года Капитан Марвел.

Заработок актера Роберта Дауни-младшего за роль в фильме Мстители: Война бесконечности 2018 года составил 75 млн долларов, включая кассовые сборы и компенсацию за бэкэнд. В 2017 году киноактер принял участие в съемках фильма Человек-паук: Возвращение домой и получил 5 млн долларов всего за три дня работы. А его участие в фильме Мстители 2012 года обошлось создателям в 50 млн долларов.

Крис Хемсворт обошелся Marvel гораздо дешевле. За съемки в фильмах Мстители: Война бесконечности и Тор: Рагнарек он получил по 15 млн долларов. К слову, гонорар Криса Эванса также составил 15 млн долларов.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон также получила 15 млн долларов за главную роль в Черной вдове. В свою очередь ее участие в Мстителях в 2012 году обошлось в разы дешевле — актриса получила от 4 до 6 млн долларов за свою роль.

12 июля, 2021 | Category: Новости, США
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