США заявили, что у них есть рычаги влияния на талибов

Соединенные Штаты не потерял «рычаги давления» на движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ), несмотря на активный вывод своих солдат из Афганистана, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

После ухода военных США (весь контингент должен покинуть страну к 31 августа) армия Афганистана не справляется с наступлением талибов. Афганские бойцы под натиском боевиков вынуждены отступать, бои завязываются на границе соседних с Афганистаном стран СНГ: Таджикистана и Туркмении.

Кирби при этом заявляет, что США «по-прежнему принимают участие в попытках способствовать мирному урегулированию в Афганистане посредством переговоров». По его словам, Вашингтон может противостоять угрозам, даже действуя издалека» — то есть благодаря партнерству с входящими в регион государствами, включиться которых в мирный процесс неделей ранее призывал президент Джо Байден.