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Сразу несколько стран ввели дополнительные ограничения из-за пандемии

Сразу несколько стран ввели дополнительные ограничения из-за пандемии COVID-19.

Латвия ввела обязательное тестирование на COVID-19 на границе для въезжающих из России и Белоруссии. Это касается тех, кто не сможет предоставить документы о вакцинации или ПЦР-тесте. Если у них будет подтверждено заболевание, то этих людей отправят на карантин.

В то же время Финляндия частично сняла ограничения. На ее территорию теперь могут свободно въехать жители Азербайджана, Молдавии, Литвы, Словении и Швейцарии.

Азиатские страны, наоборот, ввели дополнительные ограничения. В Южной Корее ужесточили социальное дистанцирование, в Таиланде ввели комендантский час сразу в 10 провинциях, включая столицу Бангкок, а в Японии был введен режим чрезвычайного положения. На такие шаги власти пошли из-за значительного роста числа заражений в своих странах.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в стране с 10 июля вводится ряд ограничений из-за семикратного роста числа заражений коронавирусом.

Так, полностью закрыты ночные клубы и дискотеки, бары, рестораны и магазины могут работать только с 6:00 до 00:00. Все посетители ресторанов и кафе должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Все мероприятия развлекательного характера, в том числе живая музыка, также запрещены.

12 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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