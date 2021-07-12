В Китае показали прототип домашнего человекоподобного робота Корабль с миллиардером Брэнсоном достиг границы космоса и успешно вернулся на Землю » Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки впервые за 28 лет В финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины по футболу обыграла команду Бразилии со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Гол забил Анхель Ди Мария. Это первая за последние 28 лет победа сборной Аргентины на Кубке Америки, а также первый трофей в составе сборной Аргентины для Лионеля Месси. Отпраздновать победу на улицы Буэнос-Айреса вышли тысячи аргентинцев. Горожане скандировали лозунги в поддержку Месси. Празднование продолжалось до поздней ночи.