Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки впервые за 28 лет

В финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины по футболу обыграла команду Бразилии со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Гол забил Анхель Ди Мария.
Это первая за последние 28 лет победа сборной Аргентины на Кубке Америки, а также первый трофей в составе сборной Аргентины для Лионеля Месси.
Отпраздновать победу на улицы Буэнос-Айреса вышли тысячи аргентинцев. Горожане скандировали лозунги в поддержку Месси.
Празднование продолжалось до поздней ночи.
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