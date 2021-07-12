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Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки впервые за 28 лет

В финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины по футболу обыграла команду Бразилии со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Гол забил Анхель Ди Мария.

Это первая за последние 28 лет победа сборной Аргентины на Кубке Америки, а также первый трофей в составе сборной Аргентины для Лионеля Месси.

Отпраздновать победу на улицы Буэнос-Айреса вышли тысячи аргентинцев. Горожане скандировали лозунги в поддержку Месси.

Празднование продолжалось до поздней ночи.

12 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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