Россия заняла последнее место в мировом рейтинге зарплат и инвестиций

Российский бизнес не видит света в конце тоннеля после кризиса 2020 года, на который власти ответили повышением налогов и скромными по мировым меркам пакетами помощи.Только 28% руководителей российских компаний с оптимизмом смотрят на будущее национальной экономики, показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton, выводы которого приводит РБК

По уровню оптимизма бизнеса Россия заняла предпоследнее место среди 29 стран, где проводился опрос. А по ряду показателей оказалась уверенным антилидером.

Так, лишь 7% компаний планируют увеличить зарплаты выше уровня инфляции, лишь 14% собираются наращивать инвестиции в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 30% — вложиться в информационные технологии.

По всем трем показателям Россия заняла последние места в рейтинге при том, что 40% компаний ожидают увеличения выручки в этом году. Впрочем, в других странах доля существенно выше: 79% Бразилии, 69% в Турции. По этому показателю у РФ 26-е место из 29 возможных.

Бизнес в целом ожидает продолжения стагнации экономики, средний темп роста которой за последние 7 лет составил 0,4% в год.

«Макроэкономическая стабильность поддерживается за счет более высоких налогов, для бизнеса в этом мало позитивного. С инфляцией идет борьба через повышение процентной ставки — это значит, что кредитные ресурсы будут дороже», — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Отсутствие оптимизма, скорее всего, связано с ожиданиями, что вырваться из ловушки низкого роста будет трудно, а следствием является то, что бизнес не желает рисковать и занижает инвестиционные расходы, говорит она.

В среднем по миру с оптимизмом смотрят на будущее 69% руководителей компаний, показало исследование. Это в 2,5 раза выше российского показателя.