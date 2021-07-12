Робот-океанограф проплыл от Сан-Франциско до Гонолулу

Исследовательское автономное судно Surveyor американской компании Saildrone завершило свое первое путешествие из Сан-Франциско в Гонолулу. Как сообщает Saildrone, оно заняло 28 дней. Робот проплыл 4,2 тысячи километров и нанес на карту более 11,8 тысячи квадратных километров дна океана.

Океан покрывает 70 процентов поверхности Земли, но более 80 процентов его дна все еще не изучено и не нанесено на карту. Отчасти это связано с тем, что океанические исследования стоят дорого. В них традиционно отправляют большие суда, на строительство которых уходят сотни миллионов долларов, а на эксплуатацию — еще несколько тысяч долларов в день.

Надводные и подводные роботы могут существенно упростить работу всем, кто изучает море и сделать морские исследования доступнее. Их разработкой занимается целый ряд компаний. Например, IBM создала автономное судно «Мейфлауэр», которое умеет собирать информацию о закислении океана, микропластике и морских млекопитающих, а Teledyne Webb Research — подводный глайдер, наблюдающий за состоянием воды и течениями.

Американская компания Saildrone представила исследовательское автономное судно Surveyor в январе. Оно предназначено для исследования океана глубиной до семи тысяч метров. Длина Surveyor — 22 метра, масса — 14 тонн, а крейсерская скорость — шесть узлов. В движение судно приводит энергия ветра и солнца, но у него есть и вспомогательная дизельная установка мощностью 75 лошадиных сил. Робот может проплывать до 4630 километров и находиться в море более девяти месяцев.

Первое путешествие Surveyor завершилось 8 июля. За 28 дней робот проплыл от Сан-Франциско до Гонолулу — 4,2 тысячи километров. По пути он нанес на карту более 11,8 тысячи квадратных километров дна океана. Теперь компания собирается построить целый флот судов Surveyor, чтобы за следующие 10 лет нанести на карту морское дно всех океанов Земли.