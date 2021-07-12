Reuters: Через тесты для беременных Китай собирает генетические данные по всему миру

Китай собирает генетические данные по всему миру с помощью пренатального теста NIFTY, который отправляет информацию беременных женщин компании-разработчику. Данный факт обнаружился в ходе расследования Reuters.

СМИ выяснило, что генетические данные более 500 женщин, прошедших тест, в том числе женщин из Европы и Азии, сейчас хранятся в финансируемом правительством Национальном генном банке Китая в Шэньчжэне, которым управляет BGI. Последняя уже заявила, что ее «никогда не просили предоставить данные NIFTY китайским властям», однако признала, что согласно политике конфиденциальности, собранные данные могут быть переданы, когда они «имеют непосредственное отношение к национальной безопасности или национальной обороне» Китая.

Сам тест разработан китайской компанией BGI Group в сотрудничестве с китайскими военными. Он входит в число самых продаваемых в мире неинвазивных пренатальных тестов. NIFTY продается как минимум в 52 странах, включая Великобританию, Европу, Канаду, Австралию, Таиланд и Индию.