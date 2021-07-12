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Проевропейские силы победили на выборах в Молдове

Партия действия и солидарности президента Марии Санду получила 52,3% по итогам досрочных парламентских выборов в Молдове. Избирательный блок коммунистов и социалистов экс-президента Игоря Додона набрал 27,4%, а партия «Шор» — 5,8%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 99% протоколов.

Остальные 18 партий и еще один избирательный блок не преодолели избирательный порог и не прошли в парламент. В ходе голосования ЦИК и наблюдатели не сообщали о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования. После подведения окончательных итогов результаты будут отправлены на утверждение в Конституционный суд страны.

12 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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