Сразу несколько стран ввели дополнительные ограничения из-за пандемии «Черная Вдова» заработала больше 200 миллионов в первые выходные » Проевропейские силы победили на выборах в Молдове Партия действия и солидарности президента Марии Санду получила 52,3% по итогам досрочных парламентских выборов в Молдове. Избирательный блок коммунистов и социалистов экс-президента Игоря Додона набрал 27,4%, а партия «Шор» — 5,8%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 99% протоколов. Остальные 18 партий и еще один избирательный блок не преодолели избирательный порог и не прошли в парламент. В ходе голосования ЦИК и наблюдатели не сообщали о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования. После подведения окончательных итогов результаты будут отправлены на утверждение в Конституционный суд страны.