Polaroid выпустила самую маленькую «мгновенную» камеру в мире

Казалось бы, в эпоху цифровых камер и смартфонов с их «бездонными» накопителями уже не осталось места старому доброму Polaroid с его почти забытыми мгновенными снимками.



Однако Polaroid Go – это своеобразное «второе пришествие» некогда всемирно известного бренда фотоиндустрии, правда, уже с электронной начинкой. Перед вами самая маленькая «мгновенная» аналоговая камера в мире размером всего 10,25 х 8,25 х 6 см и весом 240 граммов.

Камера имеет классический белый корпус. Одной зарядки хватает на 15 снимков, после чего требуется подзарядка через USB. Polaroid Go располагает переменной выдержкой от 1/125 до 30 секунд, автоспуском, динамической вспышкой и возможностью двойной экспозиции.



Как сообщили в компании, время проявления составляет 10-15 минут, что не совсем вяжется с понятием «мгновенный». Снимки печатаются на классической белой бумаге. Размер изображения 4,6 х 4,5 см. Цена камеры составит 100 долларов. В комплект входят две упаковки по восемь пленок, за которые придется выложить еще 115 долларов. Дополнительные пакеты будут продаваться по 20 долларов за штуку.