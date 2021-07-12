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Первый кадр из нового «Секс в большом городе»

Первый кадр из нового "Секс в большом городе"

Накануне в Нью-Йорке начались съемки продолжения , который мы все смотрели в начале 00-х (хотя впервые он вышел в 1998 году), сообщает segodnya.ua.

Сара Джессика Паркер, которая вернулась к роли Кэрри Брэдщоу, поделилась с фолловерами в первым фото со съемок. На снимке Сара, а также Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) шагают по Большому яблоку.

Ожидается, что на HBO Max выйдет десять получасовых новых эпизодов «Секса в большом городе», который получил название And Just Like That. К оригинальному касту не присоединится Ким Кэттролл, которая играла роль Саманты Джонс. Из-за личного конфликта с коллегами (а особенно с Сарой Джессикой Паркер) она отказалась принимать участие в съемках продолжения сериала.

Первая серия «Секса в большом городе» вышла 6 июня 1998 года, а последняя – 22 февраля 2004 года. После этого также были сняты два полнометражных фильма. В январе 2013 года вышел приквел «Секса в большом городе» – «Дневники Кэрри», где роль юной Кэрри Брэдшоу сыграла Анна-София Робб.

Премьера перезапуска «Секса в большом городе» состоится в конце этого года или начале 2022 года.

12 июля, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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