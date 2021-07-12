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Новый костюм Человека-паука показали поклонникам

Новый костюм Человека-паука показали публике

Фанатам «Человека-паука» показали новый костюм персонажа Marvel для третьей части истории. Триквел «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет на экраны 17 декабря 2021 года.

Официальных тизеров и фото пока не было, но фанаты уже предсказывают как, скорее всего, будет выглядеть обновленный Питер Паркер.

Недавно компании Funko и Hasbro пополнили свои серии фигурок в стиле Marvel. Они официально сотрудничают с Disney, благодаря чему получают информацию о предстоящих фильмах еще до того, как они попадают на большие экраны.

Среди новых засветился Человек-паук в черно-золотом костюме. Пикантные вставки на плечах актера Тома Холланда кокетливо отражают свет и могут даже слепить его врагов.

Сам Холланд в обновленном костюме выглядел возмужавшим.

«Сексапильная блестяшка», «Как по мне, так полный космос», «Зендея будет в полном восторге», «Это что-то новенькое», — судя по всему, поклонники Холланда приняли новый образ звезды.

12 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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