Топ-3 смартфонов от Xiaomi Найдены следы колоссальных катаклизмов на Земле из космоса » На Кубе вспыхнули мощные антиправительственные протесты В кубинской столице Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны. Участники акций требуют свободы, демократии и более решительных действий властей в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает агентство Франс пресс, среди лозунгов демонстрантов — «долой диктатуру» и «мы не боимся». За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших. Люди требуют от властей ускорить темпы вакцинации. На прошлой неделе на Кубе была одобрена вакцина собственного производства Abdala 2. Это первая вакцина, созданная в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Однако протестующие говорят, что дело не только в пандемии. Они возмущены растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия. Антиправительственные демонстрации — большая редкость для Кубы. Последние подобные выступления состоялись почти 30 лет назад. Президент Мигель Диас-Канель обвинил США и кубино-американскую мафию в подогревании обстановки на острове. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил поддержку протестующим. «США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права», — говорится в заявлении Салливана, опубликованном в «Твиттере». Пропустить контент из Twitter, 1 По данным агентства Рейтер, в Гаване были замечены автомобили силовых ведомств, оснащенные пулеметами. Диас-Канель призвал коммунистов выходить на улицы и давать отпор протестующим. По его словам, пришло время защитить революцию. «Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах», — заявил Диас-Канель в эфире государственного телевидения. bbc.com