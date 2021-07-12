Лучшим игроком Евро-2020 стал Джанлуиджи Доннарумма, лучшим бомбардиром — Криштиану Роналду

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим футболистом завершившегося чемпионата Европы по футболу, сообщает пресс-служба УЕФА.

22-летний голкипер провел семь матчей на Евро-2020, в трех из них он не пропускал голов. На его счету девять сейвов и четыре пропущенных мяча. В общей сложности он провел на поле 719 минут — больше любого другого игрока Евро-2020. Также Доннарумма дважды помог итальянской команде победить в серии пенальти — в полуфинале с Испанией и финале с Англией.

Награду как лучшему бомбардиру турнира получил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Он забил пять мячей и отметился одним голевым пасом в четырех играх, проведенных на Евро-2020.

Лучшим молодым игроком турнира назван 18-летний полузащитник сборной Испании Педри.

Лучшим игроком финала чемпионата Европы, в котором Италия победила Англию, стал итальянский защитник Леонардо Бонуччи.