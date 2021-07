В каст «Кладбища домашних животных» взяли малоизвестных актеров Polaroid выпустила самую маленькую «мгновенную» камеру в мире » Картридж с игрой Super Mario 64 продали на аукционе за полтора миллиона долларов Картридж с видеоигрой Super Mario 64, выпущенной в 1996 году японской компанией Nintendo, продан на американском аукционе Heritage Auctions за 1,56 миллиона долларов. По данным аукционного дома, это рекорд цены для видеоигр. Предыдущий рекорд был установлен на Heritage Auctions чуть ранее, 9 июля — тогда на торгах за 870 тысяч долларов продали картридж с игрой The Legend of Zelda 1987 года. Серия видеоигр Super Mario Bros. и The Legend of Zelda, выпускающиеся с середины 1980-х годов, остаются главными визитными карточками компании Nintendo. Super Mario Bros. занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в истории.