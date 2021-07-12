Генри Кавилл снова сыграет шпиона

Актер, который ранее играл шпионов в «Агентах А.Н.К.Л.» Гая Ричи и в экшене «Миссия невыполнима: Фолаут», присоединился к новому шпионскому проекту Мэттью Вона под названием «Аргайл».

Создатель франшизы «Kingsman» готовит еще одну потенциальную франшизу о шпионках, которая, по словам Вона, может перевернуть каноны шпионского жанра и стать самым невероятным шпионским приключением со времен бондианы.

В основу будущего фильма лег еще не изданный роман Элли Конвей под названием «Аргайл», речь в котором идет о величайшем супершпионе в мире по имени Аргайл, которого, собственно, и должен сыграть Генри Кавилл.

В других ролях заняты Сэм Рокуэлл, Брайс Даллас Ховард, Брайан Крэнстон, Кэтрин О`Хара, Джон Сина и Сэмюэл Л. Джексон. Правда, ранее сообщалось, что речь в картине пойдет о писательнице шпионских романов (Брайс Даллас Ховард), которая ранее сама была шпионкой, но не помнит этого из-за амнезии.

Известно, что у проекта будет внушительный бюджет. Действие развернется в Америке, Англии и в других, более экзотических, частях света. Съемки стартуют уже в августе этого года.