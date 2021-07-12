Эшли Олсен испугала на прогулке мачете и стаканом

Дизайнер одежды Эшли Олсен и художник Луи Эйснер выбрались вместе на природу. Однако парочка решила довольно необычно провести время в лесу. Судя по историям Луи в Instagram, Эшли прошлась по тропинке, держа в одной руке стакан с напитком, похожим на яблочный сок или пиво, а во второй руке у нее было мачете.

Оделась одна из сестрер Олсен тоже весьма экстравагантно. На черную футболку она набросила белый свитер, а поверх широких льняных брюк повязала белую рубашку. Брутальный образ девушки с мачете завершили грубые кроссовки Yeezy, черная кепка и массивные солнечные очки.

Сам же Эйснер на другом снимке взобрался на бревно, нависающее над водоемом. Любопытно, что 35-летняя Эшли никогда публично не заявляла о своих отношениях с 32-летним художником. Впервые слухи об их романе появились в октябре 2017, а два года назад парочка начала носить обручальные кольца, породив предположение о тайном браке.

Завоевавшие бешенную популярность в 90-е сестры Олсен сегодня редко дают интервью. Одно из последних было для журнала i-D в июне. Близняшки говорили в основном о своем бренде одежды The Row, который в этом году отметил 15-летний юбилей. Но, разумеется, репортеры не могли не спросить о закрытом образе жизни сестер.