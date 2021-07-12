Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс внезапно могут стать родственниками

Одни из самых известных голливудских комиков — Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс — в ближайшем будущем могут стать не только коллегами, но и родственниками. Выяснилось, что их дети влюблены друг в друга.

Речь идет о старшем сыне Мерфи, 32-летнем Эрике, и старшей дочери Лоуренса, 25-летней Жасмин. Накануне девушка трогательно поздравила своего возлюбленного с днем рождения, опубликовав две совместные фотографии. Судя по снимкам, дочь Лоуренса вполне счастлива. Об этом же говорит и подпись к посту.

«Я невероятно счастлива знать тебя, любить тебя и быть рядом с тобой», — написала Жасмин.

Двумя неделями ранее Эрик Мерфи тоже выложил у себя в Instagram фотографию с Лоуренс, заявив, что «влюблен в нее по уши».

Что касается звездных отцов влюбленной пары, общего у них не так много. Если не считать того, что они дважды встречались на одной съёмочной площадке. В 1992 году Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс вместе сыграли в фильме «Бумеранг», а еще семь лет спустя на экраны вышел фильм «Пожизненно», в котором они исполнили главные роли.

Источник фото: Legion-Media