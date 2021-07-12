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Дипломатія не працює: Тихановська заявила, що вплинути на Лукашенка можна лише через нові санкціЇ

Дипломатія не працює: Тихановська заявила, що вплинути на Лукашенка можна лише через нові санкціЇ

Міжнародні санкції застосовані проти режиму Лукашенка можуть стати інструментом для звільнення політв’язнів. Окрім цього санкції проти влади самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко є адекватною відповіддю на диктаторську політику, яку він проводить в країні.

Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

За словами Тихановської, опозиція у Білорусі намагалася використовувати дипломатичні методи впливу на режим Лукашенка. В тому числі через ОБСЄ та інші структури. Проте наразі санкції залишаються чи не єдиним дієвим методом протистояння білоруському диктатору.

“По-перше, у нас вже був досвід санкцій у минулому. І в тих випадках санкції допомогли зупинити репресії та допомогти політв’язням вийти на свободу. Якраз така санкція буде введена. Це не для того, щоб, як зараз говорить пропаганда, вбити економіку і ми за те, щоб Білорусь процвітала. За те, щоб білоруси почували себе безпечно і вільно у своїй країні. Для того, щоб політв’язнів відпустили, ми змогли перейти до етапу діалогу – саме так санкції повинні працювати”

Світлана ТихановськаЛідерка опозиції Білорусі

Вона також наголосила на тому, що опозиція готова до діалогу з владою, але за певних умов та за посередництва інших країн.

“Ми готові вести діалог з представниками режиму. Навряд чи це буде він (Лукашенко – прим.ред) сам. Але в його оточенні, можливо, не в найближчому, є люди адекватні, які розуміють, що з Лукашенком Білорусь летить в прірву, і ми пропонуємо альтернативу. Альтернативу нової Білорусі, де і для бізнесу будуть створені нові умови роботи, і люди будуть жити в безпеці, вільно, спокійно. Тому той діалог, про який ми говоримо – там повинні бути представники режиму, а також медіатори з інших країн. Можливо, це буде формат сусідів, можливо, інші країни, але представники режиму там повинні бути, звичайно”, – додала Тихановська.

Вона також розповіла, що вважає, що Лукашенко попри опір та санкції усе ще намагається силою створювати картинку стабільності у Білорусі.

“Режим (Лукашенка – прим.ред) засів, скажімо так, у своєму бункері, усе ще удаючи вигляд, що у них сильний лідер, усе ще намагається насильством змусити білорусів підкоритися. Але, розумієте, зараз очевидно, що міжнародна спільнота дипломатично не може вплинути на режим. Залишаються тільки санкції. І особливо після захоплення літака – слухайте, це адекватна відповідь “, – резюмувала Світлана Тихановська.

12 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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