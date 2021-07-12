«Черная Вдова» заработала больше 200 миллионов в первые выходные

Экранизация комиксов Marvel «Чёрная вдова» стартовала с рекордом периода пандемии коронавируса. Ее мировые театральные сборы в премьерный уик-энд составили 158 миллионов долларов, из которых 80 миллионов картина заработала в Северной Америке. Еще 60 миллионов долларов фильм собрал в стриминге Disney+.

Таким образом, совокупные сборы только за одни выходные составили 218,8 миллиона долларов. При этом часть этой суммы студия Marvel не будет делить с кинотеатрами. Стоит также отметить, что столь впечатляющего результата «Черной Вдове» удалось добиться без учета китайского рынка и всей Юго-Восточной Азии, где дата выхода еще не определена.

Лучший результат за пределами Северной Америки был зафиксирован в Южной Корее, где экранизация стартовала с результатом 12,7 миллиона долларов. В целом же новый эпизод киновселенной Marvel занял первое место на всех рынках, на которых вышел.

Напомним, что старт «Черной Вдовы» оказался лучшим для голливудских фильмов с момента премьеры фильма «Звездные войны 9: Скайуокер. Восход», представленного зрителям в декабре 2019 года. «Черная Вдова» была первым фильмом студии Marvel за прошедшие два года. Его релиз переносился из-за пандемии коронавируса нового типа.