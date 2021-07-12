Байден приказал активизировать работу по защите киберпространства США

По словам высокопоставленного сотрудника Администрации США, в США высоко ценят совместную работу с Россией касательно возобновления трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Источник заметил, что соответствующая резолюция ООН была принята при поддержке России, и имеет важное гуманитарное значение.

Президент Джо Байден в разговоре с Путиным также подчеркнул необходимость Кремля принять меры против хакеров, действующих из России, и распространяющих вредоносные программы-вымогатели. США, со своей стороны, активизируют меры, необходимые для защиты инфраструктуры.

«Президент призвал федеральные агентства США улучшить защиту от хакеров, основываясь на его майском указе о повышении кибербезопасности в стране», — сообщил сотрудник журналистам.

Он добавил, что в Россию по официальным каналам были переданы запросы в отношении ряда киберпреступников, подозреваемых в совершении преступлений, и на данный момент ответственность за принятие мер в их отношении лежит на россиянах.