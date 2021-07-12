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Ариана Гранде показала фотографии медового месяца в Амстердаме

В середине мая Ариана Гранде тайно вышла замуж за своего возлюбленного, голливудского агента по недвижимости Далтона Гомеса. Однако в свое свадебное путешествие звездная пара смогла отправиться только через два месяца после торжества. Медовый месяц 28-летняя Ариана и 25-летний Далтон решили провести не где-то на экзотических островах, а в Амстердаме.

Далтон Гомес и Ариана Гранде
Далтон Гомес и Ариана Гранде

Далтон Гомес и Ариана Гранде

Далтон Гомес  

Далтон Гомес

Несколько часов назад Ариана опубликовала в своем инстаграме редкие кадры с мужем из их увлекательной поездки. Судя по снимкам, у влюбленных достаточно насыщенная экскурсионная программа по городу: они уже успели совершить речную прогулку по многочисленным каналам, побывать в деревне с ветряными мельницами, сфотографироваться там в гигантских калошах и осмотреть другие местные достопримечательности.

Фото из инстаграма Арианы Гранде 

Фото из инстаграма Арианы Гранде 

Фото из инстаграма Арианы Гранде

Эту серию кадров Гранде не стала как-то подписывать, однако сопроводила их эмодзи в виде маленькой улитки и аппетитных вафель. В комментариях подписчики отметили, что на этих снимках влюбленные выглядят по-настоящему счастливыми, а также пожелали им прекрасно провести каникулы в Нидерландах и получить массу положительных эмоций.

12 июля, 2021 | Category: Новости, Светская жизнь
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