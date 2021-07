Зеленський в Німеччині ще раз спробує переконати Меркель щодо «Північного потоку» Дипломатія не працює: Тихановська заявила, що вплинути на Лукашенка можна лише через нові санкціЇ » Археологи нашли «родившую в гробу» финскую аристократку Фотография плода, частично выступающего из родового канала. Видимость осложняют мумифицированные ткани и погребальный наряд Tiina Väre et al. / International Journal of Osteoarchaeology, 2021 Археологи обследовали захоронения под финской частной часовней, относящиеся к концу XVIII — началу XIX века. Среди восьми погребений ученые нашли мумифицированные останки 24-летней беременной девушки, у которой произошло частичное посмертное выдавливание плода спустя несколько дней после кончины. Статья опубликована в International Journal of Osteoarchaeology. Посмертное выдавливание плода — достаточно редкое явление, происходящее из-за повышения давления брюшных газов в ходе разложения тела. Самый ранний задокументированный случай относится к 1551 году, когда беременную женщину повесили по решению испанской инквизиции, а спустя четыре часа после ее смерти из нее выпали два мертвых младенца. Ученые обнаружили гораздо более древние примеры. Например, итальянские антропологи и медики описывали случай, когда беременной женщине в VII–VIII веках нашей эры сделали трепанацию черепа, вскоре после которой она умерла, и у нее произошли «роды в гробу». После разработки современных методов бальзамирования в конце XIX века, при котором используются консервирующие и дезинфицирующие химические вещества (например, формалин), посмертное выдавливание плода стало еще более редким явлением, хотя иногда встречается. Так, в 2005 году в Гамбурге обнаружили такой случай у беременной женщины, умершей от передозировки героина. Частная часовня и ее местоположение на карте Тиина Вяре (Tiina Väre) совместно с коллегами из Университета Оулу исследовала частную часовню и погребальную камеру под ней (4×4 метра), которая некогда принадлежала дворянской семье в общине Вихти на юге Финляндии. Часовня была построена в 1785 году, а захоронения в ней проводились в 1785–1829 годах. Археологи обнаружили восемь гробов и остатки, возможно, девятого. В пяти гробах находились мумифицированные останки, в одном — скелет с небольшим количеством мягких тканей и в двух — скелеты. Захоронения принадлежали пожилым женщине и мужчине, трем взрослым женщинам и двум мужчинам, а также одной девушке. В полости таза одной из взрослых женщин ученые обнаружили несколько костей плода, череп которого выступал из родового канала. Они выяснили, что останки принадлежали Шарлотте Бьернрам, умершей 23 октября 1808 года в возрасте 24 лет от некого воспаления. Ее похоронили спустя примерно 5,5 месяца после смерти. Правая локтевая кость плода Археологи измерили длину локтевой кости плода, которая составила 45,14 миллиметра, что соответствует 28–32 неделям беременности. Исследователи считают, что обнаруженный случай представляет собой посмертное выдавливание плода, которое произошло в течение нескольких дней после кончины матери из-за разложения тела и газообразований в брюшной полости.