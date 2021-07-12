Антонио Бандерас продаст очень дешево свой дом

Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас снизил цену на принадлежащий ему коттедж в деревне Кобэм в графстве Суррей, Англия. Теперь сборный дом, изготовленный немецким производителем, стоит 2,95 миллиона фунтов , сообщает Mansion Global.
В выставленном на продажу доме три этажа, его общая площадь — около 500 квадратных метров. Внутри пять спален, огромная гостиная, кинозал, спортзал и сауна. Поблизости проживают другие знаменитости — например, футболист Джон Терри и теннисист Энди Маррей.
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