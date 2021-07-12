Перечислено количество версий Windows 11 Генри Кавилл снова сыграет шпиона » Антонио Бандерас продаст очень дешево свой дом Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас снизил цену на принадлежащий ему коттедж в деревне Кобэм в графстве Суррей, Англия. Теперь сборный дом, изготовленный немецким производителем, стоит 2,95 миллиона фунтов , сообщает Mansion Global. Размер скидки составил 300 тысяч фунтов . Дом сделан компанией Huf Haus, всего в Великобритании таких около 200. Бандерас приобрел его в 2015-м за 2,4 миллиона фунтов . Актер отмечал, что считает Суррей волшебным, и признавался, что больше не хочет участвовать в шумных мероприятиях — ему нравилось ездить по окрестностям Кобэма на велосипеде и писать сценарии в спокойном окружении. В выставленном на продажу доме три этажа, его общая площадь — около 500 квадратных метров. Внутри пять спален, огромная гостиная, кинозал, спортзал и сауна. Поблизости проживают другие знаменитости — например, футболист Джон Терри и теннисист Энди Маррей.