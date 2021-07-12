Английские болельщики устроили беспорядки в Лондоне после поражения сборной

Поражение английской сборной по футболу в финале чемпионата Европы привело к столкновениям фанатов в Лондоне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации СМИ, в центре Лондона некоторые разочарованные поражением англичан фанаты вымещали свой гнев, разбивая бутылки и опрокидывая мусорные баки на улице.
Полиция сообщила, что в результате беспорядков арестованы 49 человек. Кроме того, в столкновениях с фанатами пострадали 19 защитников правопорядка.
В сообщении полиции в Twitter отмечается, что она «помогает болельщикам покинуть стадион и центр Лондона» и обеспечивает их безопасность.
Напомним, ранее сборная Англия проиграла сборной Италии в финале Чемпионата Европы по футболу со счетом 3:2. Это был ее первый выход в финал, в то время как итальянцы уже выигрывали Евро в 1968 году.
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