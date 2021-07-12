43-летняя Николь Шерзингер удивила фанатов молодостью на снимке в бикини

На размещенных кадрах 43-летняя исполнительница позирует на фоне моря в обнимку с молодым человеком, спортсменом Томом Эвансом. На знаменитости — голубой бикини с перекрестными лямками, а также солнечные очки, соломенная шляпа и парео в тон купальника, повязанное на бедрах. Возлюбленный Шерзингер позирует в шортах и расстегнутой рубашке.

В описании к посту певица пожелала подписчикам хорошего воскресенья. Поклонники удивились молодому внешнему виду певицы и принялись писать комплименты под публикацией. «Ты вообще стареешь?», «Какая красотка», «Шикарная женщина», «Прекрасная фигура», «Самая сексуальная девушка в мире», «Молодая красотка», — высказывались пользователи сети.