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43-летняя Николь Шерзингер удивила фанатов молодостью на снимке в бикини

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер вновь опубликовала откровенные снимки с отдыха и восхитила фанатов. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 43-летняя исполнительница позирует на фоне моря в обнимку с молодым человеком, спортсменом Томом Эвансом. На знаменитости — голубой бикини с перекрестными лямками, а также солнечные очки, соломенная шляпа и парео в тон купальника, повязанное на бедрах. Возлюбленный Шерзингер позирует в шортах и расстегнутой рубашке.

В описании к посту певица пожелала подписчикам хорошего воскресенья. Поклонники удивились молодому внешнему виду певицы и принялись писать комплименты под публикацией. «Ты вообще стареешь?», «Какая красотка», «Шикарная женщина», «Прекрасная фигура», «Самая сексуальная девушка в мире», «Молодая красотка», — высказывались пользователи сети.

12 июля, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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