Раскрыта многолетняя тайна загадочного сияния на Юпитере Четвёртые «Чудаки» выйдут под названием Jackass Forever — актёры опубликовали фото со съёмок » 124-летняя гидроэлектростанция в США начала работать на майнинг биткоинов — это выгоднее, чем продавать электроэнергию Генерация криптовалюты приносит в три раза больше прибыли на каждый киловатт-час. Машинный зал гидроэлектростанции в Механиквилле Фото Albany Engineering Corp Гидроэлектростанция в Механиквилле (штат Нью-Йорк) — одна из самых старых американских ГЭС, она построена в 1897 году. В 1980-х годах гидроэлектростанцию планировали закрыть, но вместо этого компания Albany Engineering Corp взяла её в аренду на 40 лет и превратила в музейный комплекс, а теперь начала использовать для майнинга биткоинов. Об этом пишет TechSpot. Энергию вырабатывают семь турбин общей мощностью около пяти мегаватт — это полностью оригинальное оборудование, которое не менялось с 1897 года. Из-за его малой мощности главе компании Albany Engineering Corp Джиму Беша пришлось искать более доходные применения для вырабатываемой электроэнергии. Оказалось, что майнинг биткоинов приносит около девяти центов с каждого киловатт-часа, тогда как продажа электричества в национальную энергосеть — всего три цента. Майнинговая ферма в одном из помещений гидроэлектростанции в Механиквилле Фото Albany Engineering Corp Глава компании купил с рук оборудование для майнинга и разместил его в здании ГЭС. По его словам, это «лучший способ генерации биткоина», потому что гидроэнергия полностью возобновляема и экологически чиста. Добытые биткоины компания сразу продаёт — Джим Беша считает криптовалюты ненадёжным средством накопления из-за сильной нестабильности их курса. Сейчас на генерацию биткоина уходит не вся вырабатываемая энергия — компания больше «экспериментирует с этим». Джим Беша опасается использовать майнинг как единственный источник дохода — в Нью-Йорке готовятся принять закон, полностью запрещающий добычу криптовалют на территории штата. Ранее стало известно о станции по добыче Bitcoin, которая превратила ледниковое озеро в «джакузи».