ЗСУ підійшли впритул до Докучаєвська, — ЗМІ

Таку інформацію сьогодні, 11 липня 2021 року, оприлюднило видання DonPress, передає Еспресо.TV.
«Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах. За їх словами, ЗСУ стоять вже максимально близько до місцевої тваринницької ферми в селищі Ясне під Докучаєвськом», — зазначає ресурс.
Відстань до позицій — 150-200 м.
2019 року Дмитро Ярош називав Докучаєвськ серед тих загарбаних росіянами міст українського Донбасу, які, на його думку, найлегше та найшвидше визволити.
«Вони (окупанти — ред.) самі визнають, у них немає суцільної лінії оборони, лише окремі «осередки опору», — казав тоді Ярош.
Докучаєвськ знаходиться в південній частині Донеччини, між Донецьком та Волновахою.
https://www.youtube.com/watch?v=frFRw3hQx6Y