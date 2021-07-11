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ЗСУ підійшли впритул до Докучаєвська, — ЗМІ

Таку інформацію сьогодні, 11 липня 2021 року, оприлюднило видання DonPress, передає Еспресо.TV.

«Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах. За їх словами, ЗСУ стоять вже максимально близько до місцевої тваринницької ферми в селищі Ясне під Докучаєвськом», — зазначає ресурс.

Відстань до позицій — 150-200 м.

2019 року Дмитро Ярош називав Докучаєвськ серед тих загарбаних росіянами міст українського Донбасу, які, на його думку, найлегше та найшвидше визволити.

«Вони (окупанти — ред.) самі визнають, у них немає суцільної лінії оборони, лише окремі «осередки опору», — казав тоді Ярош.

Докучаєвськ знаходиться в південній частині Донеччини, між Донецьком та Волновахою.

11 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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