Вертолеты ЕС начнут контролировать границу Литвы с Беларусью

Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Белоруссией. Ситуация там осложнилась из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Погранагентство Frontex со следующей недели более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе и предоставит в распоряжение Литвы экспертов. «Граница Литвы — наша общая внешняя граница, и Frontex готов оказать помощь там, где это необходимо», — отметил глава Frontex Фабрис Леджери.

Обсуждается также отправка на восточную границу ЕС пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов, уточнил президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter.

Напомним, по данным Литвы, с начала 2021 года на границе с Белоруссией было задержано 1577 мигрантов, в том числе граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. 2 июля литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации, а 7 июля обвинили Минск в «гибридной атаке». Также сообщалось о намерении Литвы построить заграждение на границе с Белоруссией.