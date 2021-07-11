Спутник научили предсказывать извержения вулканов

Ученые из Японии представили новый способ для прогнозирования будущих извержений вулканов. Для этого они анализируют цвет океана вокруг.
Исследователи объяснили, что прогнозировать вулканические извержения очень сложно, так как каждый вулкан уникален. Однако ученые могут делать это по косвенным признакам: повышенной сейсмической активности, повышению температуры, расширению магматических бассейнов и выделению газов. Новое исследование с использованием спутниковых снимков позволило определить новый признак будущего извержения — изменение цвета океана.
Их идея базируется на том, что когда подводные вулканы извергаются, выделяемые ими газы и соединения влияют на состав окружающей воды. Например, богатая железом вода выглядит желтоватой или коричневой, в то время как алюминий и кремний делают воду белой. Проблема же заключалась в систематическом применении этой информации для составления прогнозов. Точно измерить эти изменения цвета нелегко.
Ключевым инструментом прогнозирования является спутник Японского космического агентства (JAXA) «Global Change Observation Mission — Climate» (GCOM-C). GCOM-C наблюдает за океаном каждые 2-3 дня с разрешением 250 метров, что дает ученым надежные данные об изменении цвета воды. Объединив снимки GCOM-C с информацией об извержениях с геостационарного метеорологического спутника Himawari-8, ученые смогли использовать данные и предсказывать вулканическую активность за месяц до ее возникновения.
Один из главных прорывов исследования — способ точного измерения цвета, несмотря на яркий солнечный свет, который может искажать его видимый цвет. Ученые обратились к другим областям исследований, чтобы найти решение — они разработали фильтр для борьбы с искажениями.
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