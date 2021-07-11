Спутник научили предсказывать извержения вулканов

Исследователи объяснили, что прогнозировать вулканические извержения очень сложно, так как каждый вулкан уникален. Однако ученые могут делать это по косвенным признакам: повышенной сейсмической активности, повышению температуры, расширению магматических бассейнов и выделению газов. Новое исследование с использованием спутниковых снимков позволило определить новый признак будущего извержения — изменение цвета океана.

Их идея базируется на том, что когда подводные вулканы извергаются, выделяемые ими газы и соединения влияют на состав окружающей воды. Например, богатая железом вода выглядит желтоватой или коричневой, в то время как алюминий и кремний делают воду белой. Проблема же заключалась в систематическом применении этой информации для составления прогнозов. Точно измерить эти изменения цвета нелегко.

Ключевым инструментом прогнозирования является спутник Японского космического агентства (JAXA) «Global Change Observation Mission — Climate» (GCOM-C). GCOM-C наблюдает за океаном каждые 2-3 дня с разрешением 250 метров, что дает ученым надежные данные об изменении цвета воды. Объединив снимки GCOM-C с информацией об извержениях с геостационарного метеорологического спутника Himawari-8, ученые смогли использовать данные и предсказывать вулканическую активность за месяц до ее возникновения.

Один из главных прорывов исследования — способ точного измерения цвета, несмотря на яркий солнечный свет, который может искажать его видимый цвет. Ученые обратились к другим областям исследований, чтобы найти решение — они разработали фильтр для борьбы с искажениями.