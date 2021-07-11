Скарлетт Йоханссон просила сделать костюм Черной вдовы менее сексуальным

36-летняя актриса Скарлетт Йоханссон призналось в том, что просила студию Marvel сделать другой костюм для ее персонажа Черной вдовы. Она сама предложила дизайн одежды, но ей вежливо отказали.

Скарлетт была обеспокоена тем, что многие фанаты воспринимали Черную вдову слишком сексуальным персонажем. Артистку не устраивало то, что ей приходилось долгие месяцы сниматься в латексе.

«Одежда супергероев должна меняться, и это нормально. В нашем обществе постоянно происходят культурные сдвиги, которые направляют мораль в более прогрессивное русло», — заявила звезда на интервью The Independent.

Отметим, что сольный фильм о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон вышел в прокат 3 июля этого года, а спустя неделю фильм стал доступен в онлайн-кинотеатрах.

Источник фото: Legion-Media