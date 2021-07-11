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Шерон Стоун раскрыла правду о своем романе с рэпером

Ранее зарубежные журналисты сообщили об отношениях актрисы с 25-летним музыкантом.

Надежда умирает последней: Шерон Стоун раскрыла правду о своем романе с рэпером

63-летняя звезда «Основного инстинкта» Шерон Стоун озвучила правду о своем романе с 25-летним рэпером RMR. На днях зарубежные СМИ обнародовали фото, на которых Шерон прижимается с темнокожему музыканту и дурачится с ним, натягивая на лицо маску с прорезями. Сообщалось, что в последнее время Стоун и RMR все чаще появляются на людях вместе, а сама Стоун выглядит запредельно счастливой.

После увиденного среди фанатов актрисы начали расходиться и другие подробности, многие из которых подтверждения не нашли.

На днях же папарацци подловили Стоун на прогулке с собственным сыном. Репортеры поспешили узнать у звезды лично, действительно ли она вновь счастлива в отношениях. Ответ заставил поклонников Шерон расстроиться.

«Конечно, нет», — опровергла все домыслы Стоун.

Не удержался от хохмы и сын самой Шерон. Так, вклинившись в разговор матери с прессой, Роан пошутил: «Ты не мог бы задать еще более смешной вопрос?» .

Источник фото: Legion-media

11 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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