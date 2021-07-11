«Сценарий был непристойным»: актриса рассказала о съемках «Блондинки в законе»

В этом году «Блондинка в законе» празднует свое 20-летие. Исполнительница роли подруги главной героини Джессика Коффил рассказала журналистам New York Times, каким изначально хотели сделать фильм о блондинке-юристке Эль.

«Первый сценарий был очень непристойным, если честно, в духе «Американского пирога»», – поделилась актриса.

Ранняя и окончательная версии «Блондинки в законе», по ее словам, оказалась «двумя совершенно разными фильмами». При этом многие актеры вплоть до премьеры были уверены, что откровенный юмор сохранили.

«Изначально была фраза, когда [ее подруга] Серена сказала: «Что единственное всегда заставляет нас чувствовать себя лучше, несмотря ни на что?» А я говорю: «Куннилингус». Когда мы пошли на премьеру, то думали, что это все еще та резкая и непристойная версия», – призналась Коффил.

Кроме того, в первоначальном сценарии не было ключевой сцены с судом по делу об убийстве, а в касте могли оказаться совершенно другие актеры. На роль Полетт претендовали Кортни Лав и Кэти Нэджими, а роль Вивиан едва не заполучила Хлоя Севиньи. Но с самого начала никто не сомневался, что главную героиню Эль должна сыграть именно Риз Уизерспун.

Источник фото: Legion-Media