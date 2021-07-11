Самая красивая женщина в мире рассекретила личность нового бойфренда

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram фото с новым бойфрендом. Журналистам Teen Vogue удалось рассекретить его личность.

На одном из размещенных в сети кадров из Канн Хадид запечатлена с мужчиной — пара стоит на балконе в обнимку и целуется. «Время моей жизни. Здорова, работаю и любима», — подписала она пост.

По информации издания, новым партнером супермодели стал дизайнер и арт-директор Марк Калман. Известно, что он живет в Нью-Йорке, ведет непубличный образ жизни и занимается дизайном обложек музыкальных альбомов, среди его клиентов, в частности, рэпер Трэвис Скотт.

До этого Хадид состояла в отношениях с певцом Эйбелом Тесфайе, известным как The Weeknd: впервые вместе их заметили в 2015 году, несколько раз они расставались, а затем снова возобновляли общение, однако окончательно разрыв произошел в 2020-м.