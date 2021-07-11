Президента Гаити пытали перед смертью

Президент страны Жовенель Моиз был подвергнут пыткам перед тем, как его убили. Об этом рассказал сообщает ABC News со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Гаити Клода Жозефа.

«Никто даже не мог подумать о том, что главу государству убьют в собственном доме и при этом будут пытать», — заявил Жозеф. Подробностей он не привел.

По словам Жозева, сейчас он сосредоточен на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза. Инаугурация временного главы государства Жозефа Ламбера пока отложена.

Напомним, в ночь на 7 июля группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Преступники убили 53-летнего главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Также была ранена первая леди страны, 47-летняя Мартин Моиз, ее доставили в больницу. Трое детей президента находятся в безопасности, позднее уточнил посол Гаити в США.

Сообщалось, что среди убийц президента были трое иностранцев.