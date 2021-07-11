Миллиардер Ричард Брэнсон отправляется в космический полет (онлайн-трансляция)

В суборбитальный космический полет на своем ракетоплане VSS Unity сегодня, 11 июля, планирует отправиться миллиардер Ричард Брэнсон.

Вместе с ним на борту корабля будет команда из двух пилотов и четырех специалистов. Среди них: главный инструктор-космонавт Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Космолетом будут управлять пилоты Virgin Galactic Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Планируется, что ракетоплан VSS Unity поднимется в воздух с помощью самолета-носителя White Knight Two, отстыкуется на высоте 15 км, включит собственный двигатель и выйдет на околокосмическую высоту. Полет, предположительно, продлится 2,5 часа. Онлайн-трансляция будет вестись на Youtube-канале аэрокосмической компании миллиардера Virgin Galactic.

План Брэнсона, как считают СМИ, — опередить своего конкурента и богатейшего человека мира, основателя Amazon Джеффа Безоса, который тоже запланировал полететь на корабле в космос. Сделать это он собирается 20 июля. Этот запуск также станет первым пилотируемым полетом для космической компании миллиардера Blue Origin.