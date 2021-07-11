Мэттью Перри вернулся в инстаграм

Он запостил первое фото после расставания с невестой. Звезда «Друзей» поразил великолепным видом и заявил, что чувствует себя счастливым.

Месяц назад Мэттью Перри объявил, что порвал с невестой – литературным агентом Молли Гервиц. Неизвестно, как он переживал расставание, однако не был активен в инстаграме. Почти месяц актер не публиковал ничего, а на днях всколыхнул сеть свежим кадром.

Из фото видно, что исполнитель роли Чендлера в ситкоме «Друзья» обедает в ресторане. Кто сидит за столиком с ним, неизвестно. Однако улыбка на его лице свидетельствует о том, что эта компания ему приятна.

Счастливые дни, – лаконично подписал Мэттью Перри.

Стоит добавить, что сразу после расставания с невестой Мэттью Перри не удалял совместные фото из своего инстаграм-профиля. Сейчас этих сообщений нет. Похоже, 51-летний актер потерял какие-либо надежды на воссоединение.

Пара познакомилась в 2018 году и стала встречаться, когда звезда боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. В ноябре прошлого года Мэттью Перри был готов к женитьбе и сделал любимой предложение. Влюбленные даже планировали свадьбу, однако разошлись.