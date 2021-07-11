Герцоги Сассекские, Меган и Гарри получат деньги от королевы за отказ от рождения третьего ребенка

Герцоги Сассекские решили остановиться на двух наследниках — сыне Арчи и новорожденной Лилибет-Диане, что, по мнению организации, заслуживает награды, так как Гарри и Меган своим решением спасли окружающую среду.

В Соединенном Королевстве нет закона, который бы регулировал количество детей, однако экоактивисты считают, что лучше рожать не больше двух. Иначе рост человеческой популяции катастрофически повлияет на планету.

Напомним, что чета герцогов Сассекских сейчас живет в Калифорнии, не подчиняясь социальным нормам Британии, потому они могут с легкостью поменять решение.

Супруги получат чек на 500 фунтов от Population Matters 11 июля, эти средства они смогут потратить только на благотворительность или социально значимое дело.