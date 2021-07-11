Марго Робби нацелилась на «Оскар»

Стало известно, что 31-летная австралийская актриса Марго Робби, исполнительница роли Харли Квинн в «Отряде самоубийц», претендует сделать паузу в кинокомиксах.

Девушка всерьез задумалась над тем, чтобы получить кинопремию «Оскар». Как сообщает издание Variety, в этом нелегком деле ей вызвались помочь сценаристка Грета Гервиг и ее супруг продюсер Ноа Баумбаком.

Марго станет главной героиней в фильме про куклу Барби, но интерпретация этой истории, по словам авторов, будет со скрытым смыслом. Проектом занимаются еще с 2014 года, но съемки не начались до сих пор.

Изначально вместо Робби главную роль должна была получить Эми Шумер, однако она отказалась от съемок по неназваным причинам. Теперь производство кино начнут в 2022 году, точная дата выхода пока неизвестна.