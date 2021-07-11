Корабль с миллиардером Брэнсоном достиг границы космоса и успешно вернулся на Землю

Глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон
Ракетоплан VSS Unity, разработанный компанией Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, достиг 80 км — на этой высоте начинается космос.
Первые 13 км суборбитального полета корабль совершал с помощью носителя — двухфюзеляжного самолета Eve, названного в честь матери миллиардера. Позднее Unity отсоединился от самолета, запустил свой двигатель и начал самостоятельный подъем.
Участники экспедиции должны были короткое время провести в невесомости, затем начался обратный путь на Землю.
На борту корабля, который в итоге успешно приземлился в штате Нью-Мексико, был сам Брэнсон. Его, двух пилотов и еще трех пассажиров по возвращении на Землю приветствовали аплодисментами.
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