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Корабль с миллиардером Брэнсоном достиг границы космоса и успешно вернулся на Землю

Глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон© Фото с сайта space.com

Ракетоплан VSS Unity, разработанный компанией Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, достиг 80 км — на этой высоте начинается космос.

Первые 13 км суборбитального полета корабль совершал с помощью носителя — двухфюзеляжного самолета Eve, названного в честь матери миллиардера. Позднее Unity отсоединился от самолета, запустил свой двигатель и начал самостоятельный подъем.

Участники экспедиции должны были короткое время провести в невесомости, затем начался обратный путь на Землю.

На борту корабля, который в итоге успешно приземлился в штате Нью-Мексико, был сам Брэнсон. Его, двух пилотов и еще трех пассажиров по возвращении на Землю приветствовали аплодисментами.

11 июля, 2021 | Category: Новости, США
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