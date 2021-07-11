Дочь Эминема в коротком топе не смогла скрыть пышный бюст » Корабль с миллиардером Брэнсоном достиг границы космоса и успешно вернулся на Землю Глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон © Фото с сайта space.com Ракетоплан VSS Unity, разработанный компанией Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, достиг 80 км — на этой высоте начинается космос. Первые 13 км суборбитального полета корабль совершал с помощью носителя — двухфюзеляжного самолета Eve, названного в честь матери миллиардера. Позднее Unity отсоединился от самолета, запустил свой двигатель и начал самостоятельный подъем. Участники экспедиции должны были короткое время провести в невесомости, затем начался обратный путь на Землю. На борту корабля, который в итоге успешно приземлился в штате Нью-Мексико, был сам Брэнсон. Его, двух пилотов и еще трех пассажиров по возвращении на Землю приветствовали аплодисментами.