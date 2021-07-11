Израильская компания Eviation представила серийный электрический самолет

Основанная в 2015 году израильская компания Eviation показала серийную версию электрического самолёта Alice.
Первый прототип этого летающего электрического транспортного средства появился в далёком 2017 году. Тогда производитель смог привлечь внимание заинтересованной аудитории, сравнив свою разработку с продукцией Илона Маска, назвав Alice «Летающей Теслой».
В этом сравнении нет ничего особенного, ведь израильский электросамолёт стал одним из первых подобных в своём роде, который, ко всему прочему, пригоден для коммерческого использования.
В том же году сообщалось, что Alice сможет перевозить до 9 пассажиров и пролетать 965 километров на одной зарядке, что сделало бы эту модель пригодной для использования авиакомпаниями на маршрутах малой дальности.
Однако, сократился запас хода, который теперь составляет 643 километра. Несмотря на это самолёт всё равно может быть эффективно использован на некоторых маршрутах, так как имеет явное преимущество в стоимости эксплуатации перед классическими моделями.
Интересно, что Илон Маск тоже планирует создать свой электросамолёт VTOL. По словам главы Tesla, это станет возможно благодаря новым батареям, которые смогут обеспечить плотность 400 Втч/кг. Однако запустить их в производство пока что проблематично.
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