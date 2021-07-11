Израильская компания Eviation представила серийный электрический самолет

Основанная в 2015 году израильская компания Eviation показала серийную версию электрического самолёта Alice.

Первый прототип этого летающего электрического транспортного средства появился в далёком 2017 году. Тогда производитель смог привлечь внимание заинтересованной аудитории, сравнив свою разработку с продукцией Илона Маска, назвав Alice «Летающей Теслой».

В этом сравнении нет ничего особенного, ведь израильский электросамолёт стал одним из первых подобных в своём роде, который, ко всему прочему, пригоден для коммерческого использования.

В том же году сообщалось, что Alice сможет перевозить до 9 пассажиров и пролетать 965 километров на одной зарядке, что сделало бы эту модель пригодной для использования авиакомпаниями на маршрутах малой дальности.