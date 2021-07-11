Дочь Эминема в коротком топе не смогла скрыть пышный бюст

Красавица Хейли с бокалом в руке покоряет соцсети откровенными снимками.
Хейли Джейд Скотт Мазерс наслаждается летом на полную катушку! Дочь американского рэпера Эминема выложила снимки, на которых потягивает коктейль, сидя в плетеном кресле.
На Хейли надет ультракороткий белый топ с длинными рукавами и глубоким вырезом, а также джинсы с высокой талией. Ярких красок образу добавила миниатюрная малиновая сумочка.
«Если ты не пьешь коктейли во внутреннем дворике, то где ты», – подписала пост девушка.
В комментариях подписчики Хейли восхитились ее красотой.
«Она так горяча», «Ты выглядишь потрясающе», «Красавица», «Хейли стала совсем взрослой», «Похожа на своего отца», – отметили поклонники.
Хейли является единственной родной дочерью рэпера, прославившегося под псевдонимом Эминем. Ее мать – Кимберли Энн Скотт дважды выходила замуж за хип-хоп исполнителя, но и вторая попытка пары создать семью завершилась разводом.
Хейли решила не идти по стопам отца, а отучилась на факультете психологии в Мичиганском государственном университете.
Источник фото: Legion-Media
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