47-летняя Пенелопа Крус показала реальную фигуру в купальнике

Пенелопа Крус провела день вместе со своей семьей на пляже Сардинии. Вместе с актрисой на отдых отправились ее муж, недавно снявшийся в ремейке «Русалочки», и двое детей.

47-летняя звезда «Ванильного неба» предпочла надеть розовый слитный купальник с сине-зелеными растительным принтом и большие солнечные очки.

Ее супруг, 52-летний Хавьер Бардем, недавно исполнивший роль короля Тритона в мюзикле Роба Маршалла, появился на пляже в черных шортах. Звездная пара взяла с собой на отдых 10-летнего сына Лео и 7-летнюю дочку Луну.

Поклонники актрисы обратили внимание, что в последнее время она стала выбирать закрытые купальники, скрывающие живот. Однако вряд ли это связано с несовершенствами фигуры, ведь по-прежнему видно, что Пенелопа может похвастаться стройными ногами и тонкой талией.

Фанаты предположили, что звездный статус и фигура позволяют актрисе «носить то, что она хочет без необходимости кому-то что-то доказывать». По их мнению, в этом проявляется простодушие и отсутствие высокомерия у Крус.

«Они просто люди, а все останове фотошоп и много косметики», – написал один из фанатов в комментариях.

Источник фото: Legion-Media