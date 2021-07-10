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Warner назвала Роберта Паттинсона лучшим Бэтменом

Warner назвала Роберта Паттинсона лучшим Бэтменом

Нет, официально студия пока что подобное заявление не делала. Но сайт We Got It Covered, ссылаясь на информацию инсайдеров, утверждает, что руководство Warner чертовски довольно исполнением Паттинсона в предстоящем фильме «Бэтмен» и более того считает его версию Брюса Уэйна лучшей.

Напомним, ранее Бэтмена сыграли такие актеры, как Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек. Студийные боссы уверены, что Бэтмен в исполнении Паттинсона окажется более популярным среди зрителей, чем Бэтмен Аффлека. Также продюсеры сравнивают грядущую картину Мэтта Ривза с трилогией Кристофера Нолана, отмечая, что она также отличается насыщенностью, напряженностью и ориентированием на взрослую, а не подростковую публику.

Напомним, «Бэтмен», в котором помимо Паттинсона сыграли Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Джеффри Райт, Энди Серкис, Джон Туртурро и Питер Сарсгаард, должен выйти на экраны 4 марта 2022 года.

10 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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